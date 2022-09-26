Какие бренды автомобилей могут изъять по наряду военкомата в Свердловской области

Частичная мобилизация может коснуться не только резервистов. Для вооруженных сил необходим транспорт. Транспортная «мобилизация» регламентируется законом о мобилизации. В документе четко описано, что регистрируются и изымаются автомобили M1G, N1G (полноприводный транспорт), автобусы (кроме троллейбусов), грузовики, прицепы, а также мотовездеходы, снегоходы, квадроциклы.
Класс авто M1G — это полноприводные машины способные перевозить до 8 пассажиров. Под это определение попадают практически все известные в России внедорожники: Chevrolet Niva (сейчас LADA Niva Travel), полноприводные версии Suzuki, Toyota, Nissan, Subaru, Renault, BMW, Audi, Volvo, Porsche, Chery, Haval, УАЗ.
N1G — это автомобили с полным приводом способные перевозить груз 3,5 тонны. В автопроме России под это определение попадают «Соболь», «Газель», УАЗ «Профи».
По закону автотранспорт сначала подлежит регистрации. Изъять внедорожник у частного лица военные могут только при введении в стране режима военного положения.
21 сентября 2022 года в России была введена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.