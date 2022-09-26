Какие бренды автомобилей могут изъять по наряду военкомата в Свердловской области

Частичная мобилизация может коснуться не только резервистов. Для вооруженных сил необходим транспорт. Транспортная «мобилизация» регламентируется законом о мобилизации. В документе четко описано, что регистрируются и изымаются автомобили M1G, N1G (полноприводный транспорт), автобусы (кроме троллейбусов), грузовики, прицепы, а также мотовездеходы, снегоходы, квадроциклы.