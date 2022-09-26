Мобилизованным свердловчанам запрещено брать с собой смартфоны

Ранее мы писали о документах и личных вещах, необходимых мобилизованным военнослужащим. Средства мобильной связи сдают на ответхранение по месту службы. Мобилизованные может использовать «мобилу» только для связи с родными и близкими. Съемка и аудиозапись на территории части запрещена.