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Мобилизованным свердловчанам запрещено брать с собой смартфоны

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Призванным жителям Свердловской области запрещено пользоваться гаджетами. По прибытию на место службы мобилизованные сдадут телефон на временное хранение.

Правила частичной мобилизации жестко регламентируют список личных вещей. Для связи с родными рекомендуется взять кнопочный телефон. Об этом рассказал военком Ревды Валерий Хлыстов.

В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома, — отметил Валерий Хлыстов для газеты «Ревдинский рабочий».

Ранее мы писали о документах и личных вещах, необходимых мобилизованным военнослужащим. Средства мобильной связи сдают на ответхранение по месту службы. Мобилизованные может использовать «мобилу» только для связи с родными и близкими. Съемка и аудиозапись на территории части запрещена.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 300 тысяч резервистов будет призвано в ряды ВС РФ.

Какие документы и личные вещи необходимо взять на пункт мобилизации
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#Федор Быстров#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военные#Мобилизация#Гаджет#Смартфон
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