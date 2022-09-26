Мобилизованным свердловчанам запрещено брать с собой смартфоны

Правила частичной мобилизации жестко регламентируют список личных вещей. Для связи с родными рекомендуется взять кнопочный телефон. Об этом рассказал военком Ревды Валерий Хлыстов.
В воинских частях допускается использование не смартфонов, а телефонов кнопочных. То есть эти телефоны [смартфоны] придется оставлять дома, — отметил Валерий Хлыстов для газеты «Ревдинский рабочий».
Ранее мы писали о документах и личных вещах, необходимых мобилизованным военнослужащим. Средства мобильной связи сдают на ответхранение по месту службы. Мобилизованные может использовать «мобилу» только для связи с родными и близкими. Съемка и аудиозапись на территории части запрещена.
21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. 300 тысяч резервистов будет призвано в ряды ВС РФ.