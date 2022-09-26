Молодой акушерке в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат

Повестка о мобилизации была вручена 25-летней акушерке вечером 23 сентября. Документ предписывал явиться в военкомат 27 сентября. В этом году девушка только завершила ординатуру и поступила на работу в одну из больниц Екатеринбурга, пишет Е1 со ссылкой на девушку.