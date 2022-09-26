Невестам посоветовали не выбирать слишком тесное свадебное платье

Posted 26 сентября 2022,, 19:02
Published 26 сентября 2022,, 19:02
Modified Вчера, 20:27
Updated Вчера, 20:27
Как рассказала в интервью News.ru Халилли, корень всех проблем невест кроется в изобилии вариантов выбора.
Первая ошибка, как предполагает Халилли, – это слишком длительный поиск платья. Большое число просмотров отдаляет нас от концепции, которой мы придерживались, когда начали поиск наряда. Но парадокс: чем дольше мы ищем, тем меньше нам будет нравиться увиденное.
Второй ошибкой Халилли считает выбор наряда в отрыве от темы вечеринки. Если вы планируете тематическую свадьбу, лучше либо заранее определить тему торжества, либо планировать праздник под наряд.
Третьей ошибкой называют выбор тесного наряда. В этой связи дизайнер советует либо сбросить вес под новый размер заранее, либо покупать платья реального размера.
Ошибками номер четыре и пять Рабия Халилли назвала приобретение наряда за полгода до торжества или раньше (платье успеет надоесть), а также идею покупки кипенно-белого платья. Идеальный белый цвет идет только смуглым невестам; светлокожим лучше отказаться от него в пользу молочных оттенков.