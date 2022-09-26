Невестам посоветовали не выбирать слишком тесное свадебное платье

Первая ошибка, как предполагает Халилли, – это слишком длительный поиск платья. Большое число просмотров отдаляет нас от концепции, которой мы придерживались, когда начали поиск наряда. Но парадокс: чем дольше мы ищем, тем меньше нам будет нравиться увиденное.