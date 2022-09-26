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Ослепленный светом фар водитель сбил 17-летнюю девушку в Екатеринбурге

Сегодня, 05:39
Фото: telegram-канал ГИБДД по Екатеринбургу
Водитель отечественного автомобиля был ослеплен светом фар, не заметил на дороге 17-летнюю девушку и совершил наезд. Инцидент случился вчера, 25 сентября, в 20:00 на улице Селькоровской, 124 в Екатеринбурге.

Работники дорожной полиции выяснили, что несовершеннолетняя пересекала проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Её отвезли с различными травмами в городскую больницу No 9, сказано в telegram-канале ГИБДД по Екатеринбургу.

Полицейские пишут, что автомобиль ВАЗ-21120 ехал в сторону Полевского. Водителя ослепило фарами встречной машины, поэтому он не заметил переходящую вне пешеходного перехода девочку и сбил её.

62-летний автомобилист доложил правоохранителям, что сбитая внезапно выбежала на дорогу после выхода из общественного транспорта на остановке «Сады».

Ранее под колёсами автомобилей в Свердловской области погибло сразу две женщины, которые неожиданно для водителей появились на дорогах.

Две женщины-пешехода погибли под колёсами авто в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Авария#Несовершеннолетние#Сбил#Больница
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