Ослепленный светом фар водитель сбил 17-летнюю девушку в Екатеринбурге

Работники дорожной полиции выяснили, что несовершеннолетняя пересекала проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Её отвезли с различными травмами в городскую больницу No 9, сказано в telegram-канале ГИБДД по Екатеринбургу.
Полицейские пишут, что автомобиль ВАЗ-21120 ехал в сторону Полевского. Водителя ослепило фарами встречной машины, поэтому он не заметил переходящую вне пешеходного перехода девочку и сбил её.
62-летний автомобилист доложил правоохранителям, что сбитая внезапно выбежала на дорогу после выхода из общественного транспорта на остановке «Сады».
Ранее под колёсами автомобилей в Свердловской области погибло сразу две женщины, которые неожиданно для водителей появились на дорогах.