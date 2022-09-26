Отбирают детей: глава СК Бастрыкин проконтролирует дело жительницы Белоярского

Напомним, что на глазах у совершеннолетней сестры органы опеки изъяли двух детей прямо из школы. Все случилось 23 сентября. Несовершеннолетних попытались забрать по причине лишения родительских прав матери, однако семья планирует обжаловать решение через суд 30 сентября.