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Отбирают детей: глава СК Бастрыкин проконтролирует дело жительницы Белоярского

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
У жительницы Белоярского сотрудники опеки насильно отбирали детей. Дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Жители региона через социальные сети обратились с просьбой помочь семье военного, у которого сотрудники опеки пытаются отобрать приёмных детей — предположительно, по ошибке.

Начальник ведомства поручил главе Следственного управления Свердловской области докладывать ему о ходе дела, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что на глазах у совершеннолетней сестры органы опеки изъяли двух детей прямо из школы. Все случилось 23 сентября. Несовершеннолетних попытались забрать по причине лишения родительских прав матери, однако семья планирует обжаловать решение через суд 30 сентября.

Приемных детей многодетной свердловчанки пыталась забрать опека из школы
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#Происшествия#Белоярский#Александр Бастрыкин#Следственный комитет#Дети#Школа#Суд#Опека#Родительские права#Анна Варнакина
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