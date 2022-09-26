Отбирают детей: глава СК Бастрыкин проконтролирует дело жительницы Белоярского

Жители региона через социальные сети обратились с просьбой помочь семье военного, у которого сотрудники опеки пытаются отобрать приёмных детей — предположительно, по ошибке.
Начальник ведомства поручил главе Следственного управления Свердловской области докладывать ему о ходе дела, сообщает пресс-служба СК.
Напомним, что на глазах у совершеннолетней сестры органы опеки изъяли двух детей прямо из школы. Все случилось 23 сентября. Несовершеннолетних попытались забрать по причине лишения родительских прав матери, однако семья планирует обжаловать решение через суд 30 сентября.