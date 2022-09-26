TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первый снег привел к нескольким ДТП на дорогах Свердловской области

Сегодня, 12:32
Внезапный снегопад стал причиной нескольких ДТП под Екатеринбургом.

Очевидцы насчитали шесть автомобилей, попавших в дорожно-транспортные происшествия. ДТП случились ранним утром на Полевском тракте, сообщает портал Е1.

Многие автолюбители несмотря на гололед рискуют на дороге. Необдуманно обгоняют, не соблюдают дистанцию, отметил очевидец утренних аварий. В ГИБДД советуют автолюбителям поменять летнюю резину на зимнюю.

Напомним, метеорологи предсказывали мокрый снег, гололед, порывистый ветер. МЧС продлило штормовое предупреждение по области до понедельника, 26 сентября.

Читайте также:
МЧС разослало экстренное предупреждение из-за снегопадов в Свердловской областиБолее 11 тысяч свердловчан остались без электричества из-за мокрого снега и ветраПассажиры упали на пол в автобусе из-за ДТП в центре Екатеринбурга
#Федор Быстров#ДТП#Авария#Гололед#Снегопад#Новости УрФО
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
23 сентября, 17:02
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
Вчера, 19:30
В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники
24 сентября, 15:11