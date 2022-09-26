Первый снег привел к нескольким ДТП на дорогах Свердловской области

Очевидцы насчитали шесть автомобилей, попавших в дорожно-транспортные происшествия. ДТП случились ранним утром на Полевском тракте, сообщает портал Е1.
Многие автолюбители несмотря на гололед рискуют на дороге. Необдуманно обгоняют, не соблюдают дистанцию, отметил очевидец утренних аварий. В ГИБДД советуют автолюбителям поменять летнюю резину на зимнюю.
Напомним, метеорологи предсказывали мокрый снег, гололед, порывистый ветер. МЧС продлило штормовое предупреждение по области до понедельника, 26 сентября.