TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Под Нижним Тагилом выпал первый снег

Сегодня, 08:09
Фото: ГК "Гора Белая"
В посёлке Уралец в 20 минутах езды от Нижнего Тагила и на «Горе Белой» выпал первый снег. Осадки заметили сегодня, 26 сентября.

Новая рабочая неделя унесла бабье лето, но подарила тагильчанам снег. Так, на территории спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая» и в посёлке Уралец люди сфотографировали снегопад.

Фото: ГК "Гора Белая"

Первый снег в сентябре публикуют и жители Верхнего Тагила. Порошу, покрывающую траву, опубликовала Наталья Орлова в социальных сетях.

Фото: Наталья Орлова

Кроме того, на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил» вовсю идёт снегопад. Автомобилисты жалуются на возникшую на дороге кашицу.

Будьте аккуратней и не переоценивайте свои возможности, всем кто в пути удачи, — прокомментировал видеозапись в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» Михаил Валерьевич.

Свердловское управление МЧС опубликовало предупреждение. Ведомство просит жителей воздержаться от туристических вылазок на природу и посещения лесополосы.

По данным сервиса Gismeteo, 26 сентября на дорогах в Нижнем Тагиле будет тающий снег. Сегодня, в понедельник, прогнозируют ветер с порывами до 14 м/с и ночные заморозки. Дневная температура составит +5 градусов Цельсия.

Жители Екатеринбурга сегодня также заметили снегопад. Фотографиями они поделились в социальных сетях.

Первый снег вперемешку с дождём и градом выпал в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Снег#Фотографии#Осадки
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
23 сентября, 17:02
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
Вчера, 19:30
В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники
24 сентября, 15:11