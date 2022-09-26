Под Нижним Тагилом выпал первый снег

Новая рабочая неделя унесла бабье лето, но подарила тагильчанам снег. Так, на территории спортивно-развлекательного комплекса «Гора Белая» и в посёлке Уралец люди сфотографировали снегопад.
Первый снег в сентябре публикуют и жители Верхнего Тагила. Порошу, покрывающую траву, опубликовала Наталья Орлова в социальных сетях.
Кроме того, на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил» вовсю идёт снегопад. Автомобилисты жалуются на возникшую на дороге кашицу.
Будьте аккуратней и не переоценивайте свои возможности, всем кто в пути удачи, — прокомментировал видеозапись в сообществе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» Михаил Валерьевич.
Свердловское управление МЧС опубликовало предупреждение. Ведомство просит жителей воздержаться от туристических вылазок на природу и посещения лесополосы.
По данным сервиса Gismeteo, 26 сентября на дорогах в Нижнем Тагиле будет тающий снег. Сегодня, в понедельник, прогнозируют ветер с порывами до 14 м/с и ночные заморозки. Дневная температура составит +5 градусов Цельсия.
Жители Екатеринбурга сегодня также заметили снегопад. Фотографиями они поделились в социальных сетях.