Под Нижним Тагилом выпал первый снег

По данным сервиса Gismeteo, 26 сентября на дорогах в Нижнем Тагиле будет тающий снег. Сегодня, в понедельник, прогнозируют ветер с порывами до 14 м/с и ночные заморозки. Дневная температура составит +5 градусов Цельсия.