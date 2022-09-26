Подростки скручивают автомобильные номера с машин в Екатеринбурге

Местный житель нашёл другие регистрационные номера, а свой отыскать не смог. Он призывает всех, кто также лишился госномера в Заречном, прийти к нему и забрать собственность.
Екатеринбуржцы не понимают, зачем подростки скручивают номера. Среди предположений — новый вид развлечения или желание продать металл и выручить деньги. Сообщение появилось в группе «Заречный район».
Также люди пишут о том, что на дворовой стоянке на протяжении четырех месяцев обворовывают машины. Например, у одной девушки украли два аккумулятора, а у другой — магнитолу.