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Подростки скручивают автомобильные номера с машин в Екатеринбурге

Сегодня, 05:50
Фото: «Заречный район»
В социальных сетях стали появляться сообщения о том, что неизвестные подростки снимают с припаркованных во дворах автомобилей номера. Один случай сняли на камеру в Заречном районе Екатеринбурга по улице Черепанова, 12.

Местный житель нашёл другие регистрационные номера, а свой отыскать не смог. Он призывает всех, кто также лишился госномера в Заречном, прийти к нему и забрать собственность.

Екатеринбуржцы не понимают, зачем подростки скручивают номера. Среди предположений — новый вид развлечения или желание продать металл и выручить деньги. Сообщение появилось в группе «Заречный район».

Также люди пишут о том, что на дворовой стоянке на протяжении четырех месяцев обворовывают машины. Например, у одной девушки украли два аккумулятора, а у другой — магнитолу.

Фото: «Заречный район»
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#Происшествия#Екатеринбург#Номера авто#Автомобили#Двор#Воровство#Эксклюзив#Анна Варнакина
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