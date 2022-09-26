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Подросток из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям

Сегодня, 20:12
Подросток из Нижнего Тагила установил рекорд России по количеству отжиманий от пола.

Это 14-ый рекорд России среди участников регионального объединения уличной атлетики «Стойкие». Его установил тагильчанин Андрей Ерушин. Он выполнил наибольшее количество отжиманий от пола за 1 минуту (амплитуда 80+ в категории юношей в возрасте до 14 лет).

Парень отжался за минуту 36 раз. Об установленном рекорде рассказал тренер подростка Фанис Хайруллин.

Мы готовились к рекорду больше одного месяца, я поздравляю тебя, Андрей, ты молодец, дальше больше, - сообщил тренер Фанис Хайруллин.

Напомним, что ранее 10-летний житель Нижнего Тагила Тимофей Брызгалов установил рекорд – он сделал 24 отжимания от пола за 1 минуту. Это был 13-й рекорд России.

Юный тагильчанин попал в Книгу рекордов России за отжимания от пола
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#Спорт#Нижний Тагил#Рекорд#Отжимания#Эксклюзив#Елена Озерова
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