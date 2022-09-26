Подросток из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям

Это 14-ый рекорд России среди участников регионального объединения уличной атлетики «Стойкие». Его установил тагильчанин Андрей Ерушин. Он выполнил наибольшее количество отжиманий от пола за 1 минуту (амплитуда 80+ в категории юношей в возрасте до 14 лет).