Подросток из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям

Это 14-ый рекорд России среди участников регионального объединения уличной атлетики «Стойкие». Его установил тагильчанин Андрей Ерушин. Он выполнил наибольшее количество отжиманий от пола за 1 минуту (амплитуда 80+ в категории юношей в возрасте до 14 лет).
Парень отжался за минуту 36 раз. Об установленном рекорде рассказал тренер подростка Фанис Хайруллин.
Мы готовились к рекорду больше одного месяца, я поздравляю тебя, Андрей, ты молодец, дальше больше, - сообщил тренер Фанис Хайруллин.
Напомним, что ранее 10-летний житель Нижнего Тагила Тимофей Брызгалов установил рекорд – он сделал 24 отжимания от пола за 1 минуту. Это был 13-й рекорд России.