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Пожарные спасли из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге трех человек

Сегодня, 09:07
Утром 26 сентября спасатели Екатеринбурга спасли из горящей квартиры трех человек.

Пожар случился в девятиэтажном доме на улице Ильича. До прибытия пожарных 13 человек самостоятельно сумели выбраться из горящего сооружения, из них было два ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».

Еще троих эвакуировали пожарные. Огнеборцы выводили их с помощью спасательных масок.

О пожаре стало известно в 04:20. На площади 20 «квадратов» оказалось повреждено домашнее имущество. Пламя тушили 9 огнеборцев на трех машинах.

Огонь ликвидировали к 04:45. Еще через десять минут оно было окончательно потушено. Проливка закончилась в 06:19.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Дом#Эвакуация#Пожар
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