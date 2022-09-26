Пожарные спасли из горящей девятиэтажки в Екатеринбурге трех человек

Пожар случился в девятиэтажном доме на улице Ильича. До прибытия пожарных 13 человек самостоятельно сумели выбраться из горящего сооружения, из них было два ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».
Еще троих эвакуировали пожарные. Огнеборцы выводили их с помощью спасательных масок.
О пожаре стало известно в 04:20. На площади 20 «квадратов» оказалось повреждено домашнее имущество. Пламя тушили 9 огнеборцев на трех машинах.
Огонь ликвидировали к 04:45. Еще через десять минут оно было окончательно потушено. Проливка закончилась в 06:19.