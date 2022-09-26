Превышение вредных веществ обнаружили в воздухе Екатеринбурга

Ранее местные жители жаловались на запах гари. Позднее о превышении в воздухе неблагоприятных веществ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Пробы брались в вечернее время 24 сентября. Были выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на улице Вильгельма де Геннина, а также на улицах Раевского и Татищева.
На смог уральцы стали жаловаться еще 22 сентября. Глава региона Евгений Куйвашев тогда пояснил, что причиной может быть торфяной пожар в деревне Большое Седельниково.
Специалисты Роспотребнадзора отметили, что пробы воздуха берут четыре раза в сутки в шести точках Екатеринбурга.