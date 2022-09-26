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Превышение вредных веществ обнаружили в воздухе Екатеринбурга

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Концентрация вредных веществ в воздухе Екатеринбурга была обнаружена специалистами. Причиной смога стал пожар в деревне.

Ранее местные жители жаловались на запах гари. Позднее о превышении в воздухе неблагоприятных веществ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пробы брались в вечернее время 24 сентября. Были выявлены превышения ПДК взвешенных частиц РМ10 в максимально разовых концентрациях на улице Вильгельма де Геннина, а также на улицах Раевского и Татищева.

На смог уральцы стали жаловаться еще 22 сентября. Глава региона Евгений Куйвашев тогда пояснил, что причиной может быть торфяной пожар в деревне Большое Седельниково.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что пробы воздуха берут четыре раза в сутки в шести точках Екатеринбурга.

#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Смог#Гарь#Пожар#Воздух
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