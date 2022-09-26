Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе к выбросам сероводорода в Нижнем Тагиле присоединился еще и диоксид азота. По данным «Уральского УГМС», в период с 15 по 22 сентября сероводород превышал в воздухе на Сухоложском поселке четыре дня до 1,3 ПДК. Пять дней стационарные посты ловили превышение диоксида азота на Вагонке до 1,02 ПДК. Также один день в воздухе превышал оксид углерода до 1,04 ПДК на Тагилстрое. Газоанализатор TagilCity.ru в центре города 20 сентября также ловил диоксид азота, который был выше нормы в 2,5 раза, а 23 сентября — сероводород с превышением в 3,8 раза.
Уже несколько лет Черноисточинский пруд, который является главным питьевым источником жителей Нижнего Тагила, спасают от экологической катастрофы. Для этого был разработан целый план реабилитации. Сколько ила со дна водоема вынул земснаряд, когда построят станцию водоподготовки и что будет с законсервированным шламонакопителем, выяснял TagilCity.ru.
А Тагильский пруд тем временем покрылся водорослями, которые придали воде зеленый цвет. По словам экологов, цветение сине-зеленых водорослей в водоемах — это нормальное и временное явление. Оно наблюдается не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Связано это с погодными условиями: отсутствием дождей и теплой погодой.
Первый раз за 20 лет в селе Большая Лая решили очистить и продезинфицировать бак водонапорной башни. Также отремонтируют крышу сооружения. Ранее жители села жаловались, что в воде из-под крана плавают перья и черви. Некачественную воду они связывали как раз с прохудившейся кровлей водонапорной башни.
Асфальтобетонный завод в Верхней Пышме стал источником едкого дыма, который мешает местными жителям. По их словам, производство работает и день, и ночь, а от его выбросов перехватывает дыхание и щиплет глаза.