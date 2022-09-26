Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

На минувшей неделе к выбросам сероводорода в Нижнем Тагиле присоединился еще и диоксид азота. По данным «Уральского УГМС», в период с 15 по 22 сентября сероводород превышал в воздухе на Сухоложском поселке четыре дня до 1,3 ПДК. Пять дней стационарные посты ловили превышение диоксида азота на Вагонке до 1,02 ПДК. Также один день в воздухе превышал оксид углерода до 1,04 ПДК на Тагилстрое. Газоанализатор TagilCity.ru в центре города 20 сентября также ловил диоксид азота, который был выше нормы в 2,5 раза, а 23 сентября — сероводород с превышением в 3,8 раза.