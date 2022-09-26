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Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
К выбросам сероводорода в Нижнем Тагиле прибавился диоксид азота, в Черноисточинское водохранилище продолжают реабилитировать, а Тагильский пруд стал «малахитовым». Об этих и других экологических событиях недели читайте на TagilCity.ru.

На минувшей неделе к выбросам сероводорода в Нижнем Тагиле присоединился еще и диоксид азота. По данным «Уральского УГМС», в период с 15 по 22 сентября сероводород превышал в воздухе на Сухоложском поселке четыре дня до 1,3 ПДК. Пять дней стационарные посты ловили превышение диоксида азота на Вагонке до 1,02 ПДК. Также один день в воздухе превышал оксид углерода до 1,04 ПДК на Тагилстрое. Газоанализатор TagilCity.ru в центре города 20 сентября также ловил диоксид азота, который был выше нормы в 2,5 раза, а 23 сентября — сероводород с превышением в 3,8 раза.

Сероводород превысил норму в 3,8 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 23 сентября
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Уже несколько лет Черноисточинский пруд, который является главным питьевым источником жителей Нижнего Тагила, спасают от экологической катастрофы. Для этого был разработан целый план реабилитации. Сколько ила со дна водоема вынул земснаряд, когда построят станцию водоподготовки и что будет с законсервированным шламонакопителем, выяснял TagilCity.ru.

Чистка от ила и новая плотина. Как реабилитируют Черноисточинский пруд под Тагилом
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А Тагильский пруд тем временем покрылся водорослями, которые придали воде зеленый цвет. По словам экологов, цветение сине-зеленых водорослей в водоемах — это нормальное и временное явление. Оно наблюдается не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области. Связано это с погодными условиями: отсутствием дождей и теплой погодой.

В Нижнем Тагиле малахитовая вода появилась в городском пруду
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Первый раз за 20 лет в селе Большая Лая решили очистить и продезинфицировать бак водонапорной башни. Также отремонтируют крышу сооружения. Ранее жители села жаловались, что в воде из-под крана плавают перья и черви. Некачественную воду они связывали как раз с прохудившейся кровлей водонапорной башни.

Перьев от птиц в воде больше не будет? В селе Лая чинят крышу водонапорной башни
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Асфальтобетонный завод в Верхней Пышме стал источником едкого дыма, который мешает местными жителям. По их словам, производство работает и день, и ночь, а от его выбросов перехватывает дыхание и щиплет глаза. 

На удушающий смог от асфальтобетонного завода пожаловались жители Верхней Пышмы
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#ГГО и пригород#Выбросы#Черноисточинский пруд#Вода
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