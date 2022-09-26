Приговор за серию краж сотовых телефонов в автобусах вынесен девушкам в Екатеринбурге

Во время рассмотрения уголовного дела установлено, что в декабре 2021 года осужденные совершили серию краж сотовых телефонов в общественном транспорте.
Находясь на остановке общественного транспорта, во время входа пассажиров одна из девушек обгоняла потерпевшего, вставала на ступени в дверях и мешала пройти пассажирам. Вторая девушка при этом создавала искусственную давку и доставала из кармана потерпевшего сотовый телефон. После этого злоумышленницы уходили с места, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В тот же период времени одна из осужденных нашла банковскую карту с бесконтактной оплатой. Она пришла в банк, вставила карту в терминал, ввела находившийся при карте пин-код и сняла 4 тысячи рублей. Также она позже оплатила поездку в общественном транспорте.
В результате одна из девушек получила 2,4 года лишения свободы в колонии общего режима, а второй подсудимой назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.