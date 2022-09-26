Приговор за серию краж сотовых телефонов в автобусах вынесен девушкам в Екатеринбурге

Находясь на остановке общественного транспорта, во время входа пассажиров одна из девушек обгоняла потерпевшего, вставала на ступени в дверях и мешала пройти пассажирам. Вторая девушка при этом создавала искусственную давку и доставала из кармана потерпевшего сотовый телефон. После этого злоумышленницы уходили с места, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.