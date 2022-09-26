TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приговор за серию краж сотовых телефонов в автобусах вынесен девушкам в Екатеринбурге

Сегодня, 08:18
Фото: 1MI
Приговор за кражи сотовых телефонов у пассажиров в общественном транспорте вынесен двум девушкам в Екатеринбурге. Они признаны виновными в групповой краже спричинением значительного ущерба, в том числе в крупном размере.

Во время рассмотрения уголовного дела установлено, что в декабре 2021 года осужденные совершили серию краж сотовых телефонов в общественном транспорте.

Находясь на остановке общественного транспорта, во время входа пассажиров одна из девушек обгоняла потерпевшего, вставала на ступени в дверях и мешала пройти пассажирам. Вторая девушка при этом создавала искусственную давку и доставала из кармана потерпевшего сотовый телефон. После этого злоумышленницы уходили с места, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В тот же период времени одна из осужденных нашла банковскую карту с бесконтактной оплатой. Она пришла в банк, вставила карту в терминал, ввела находившийся при карте пин-код и сняла 4 тысячи рублей. Также она позже оплатила поездку в общественном транспорте.

В результате одна из девушек получила 2,4 года лишения свободы в колонии общего режима, а второй подсудимой назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Вор-рецидивист украл рюкзак сотрудника прямо из детского сада на Тагилстрое в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбурженка украла в FixPrice iPhone 11 и посмотрела в камеруВ Нижнем Тагиле женщина украла в магазине 41 тыс рублей у пенсионеркиПрипаркованный у салона красоты велосипед украл неизвестный в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#Криминал#Екатеринбург#Кража#Телефон#Общественный транспорт
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
23 сентября, 17:02
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
Вчера, 19:30
В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники
24 сентября, 15:11