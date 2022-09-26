Сотрудница «Тагилэнерго» решила заработать на инвестициях и лишилась 500 тысяч рублей

Мошенники обманули 46-летнюю жительницу Нижнего Тагила. Посулив солидную прибыль от инвестиций онлайн, злоумышленники обманом добились значительных денежных переводов от потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сотруднице «ТагилЭнерго» позвонила неизвестная и представилась менеджером инвестиционной компании. В ходе разговора «менеджер» пояснила, что для получения дохода, необходимо переводить деньги на открытый счет. В качестве верификации личности тагильчанка перевела 10 тысяч рублей по указанным реквизитам.
Затем с женщиной через мессенджер связался якобы сотрудник инвестиционной компании и помог установить на телефон потерпевшей приложение для работы на онлайн-платформе. Звонивший порекомендовал перечислить на открытый счет деньги.
Женщина взяла кредиты в нескольких банках. В течении трех недель потерпевшая перечисляла различные суммы на счета с помощью «консультанта». Позже связь с инвестиционной компании прекратилась. К этому времени женщина перечислила мошенникам полмиллиона рублей.
Полиция расследует обстоятельства дела.