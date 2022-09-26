Сотрудница «Тагилэнерго» решила заработать на инвестициях и лишилась 500 тысяч рублей

Женщина взяла кредиты в нескольких банках. В течении трех недель потерпевшая перечисляла различные суммы на счета с помощью «консультанта». Позже связь с инвестиционной компании прекратилась. К этому времени женщина перечислила мошенникам полмиллиона рублей.