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Сотрудница «Тагилэнерго» решила заработать на инвестициях и лишилась 500 тысяч рублей

Вчера, 16:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле женщина после телефонных разговоров брала кредиты в банках и перечисляла деньги мошенникам. Общий ущерб тагильчанки составил 500 тысяч рублей.

Мошенники обманули 46-летнюю жительницу Нижнего Тагила. Посулив солидную прибыль от инвестиций онлайн, злоумышленники обманом добились значительных денежных переводов от потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотруднице «ТагилЭнерго» позвонила неизвестная и представилась менеджером инвестиционной компании. В ходе разговора «менеджер» пояснила, что для получения дохода, необходимо переводить деньги на открытый счет. В качестве верификации личности тагильчанка перевела 10 тысяч рублей по указанным реквизитам.

Затем с женщиной через мессенджер связался якобы сотрудник инвестиционной компании и помог установить на телефон потерпевшей приложение для работы на онлайн-платформе. Звонивший порекомендовал перечислить на открытый счет деньги.

Женщина взяла кредиты в нескольких банках. В течении трех недель потерпевшая перечисляла различные суммы на счета с помощью «консультанта». Позже связь с инвестиционной компании прекратилась. К этому времени женщина перечислила мошенникам полмиллиона рублей.

Полиция расследует обстоятельства дела.

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