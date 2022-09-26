Свердловские студенты могут получить 30 тысяч рублей на ментальное здоровье

Студенты бюджетной очной формы обучения УрФУ смогут получить до 15 тысяч рублей на психотерапевтическую поддержку. Об этом сообщается Telegram-канале университета.
Выплаты можно получить один раз в семестр. Для получения денег надо представить заявление и чеки, подтверждающие расходы. «Услуги психологов и коучей не компенсируются», – предупредили в ВУЗе.
Губернатор Евгений Куйвашев до этого анонсировал программу помощи студентам «Кампус». Программой в частности предусмотрены стипендии 10 тысяч рублей студентам региона.