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Свердловские студенты могут получить 30 тысяч рублей на ментальное здоровье

Сегодня, 12:01
В Екатеринбурге ректорат УрФУ принял решение поддержать психическое здоровье студентов.

Студенты бюджетной очной формы обучения УрФУ смогут получить до 15 тысяч рублей на психотерапевтическую поддержку. Об этом сообщается Telegram-канале университета.

Выплаты можно получить один раз в семестр. Для получения денег надо представить заявление и чеки, подтверждающие расходы. «Услуги психологов и коучей не компенсируются», – предупредили в ВУЗе.

Губернатор Евгений Куйвашев до этого анонсировал программу помощи студентам «Кампус». Программой в частности предусмотрены стипендии 10 тысяч рублей студентам региона.

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#Федор Быстров#Общество#Свердловская область#Студент#УрФУ#Губернатор
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