Цирк Нижнего Тагила отпраздновал пятилетие с момента капитального ремонта

За 40 лет своего существования капитальный ремонт Нижнетагильский цирк никогда не видел. Изменения начались с приходом на должность директора Руслана Марчевского. Вместе с администрацией Нижнего Тагила, «Росгосцирку», строителям и новому руководителю удалось провести ремонт за 2 года.
К сожалению, цирк долгие годы был запущен, потому что он везде протекал. Протечки были как в крыше, как в куполе цирка: прямо в зал текло, текло в подвал, текло в трансформаторные подстанции… — сказал Руслан Марчевский в интервью телекомпании «Тагил-ТВ».
Открытие отремонтированного здания совпало с началом творческого сезона цирка Нижнего Тагила. 23 сентября 2017 года вместо перерезания красной ленточки приглашенные гости болгарками распилили металлический прут, который использовался во время ремонта. На церемонии присутствовали депутаты Законодательного Собрания региона, заместитель губернатора, министр культуры Свердловской области.
5 лет пролетело, как 5 дней! Спасибо всем, кто бы в тот день со мной, а особая благодарность тем, кто остался со мной спустя эти годы! — пишет директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский на личной страничке.