Цирк Нижнего Тагила отпраздновал пятилетие с момента капитального ремонта

За 40 лет своего существования капитальный ремонт Нижнетагильский цирк никогда не видел. Изменения начались с приходом на должность директора Руслана Марчевского. Вместе с администрацией Нижнего Тагила, «Росгосцирку», строителям и новому руководителю удалось провести ремонт за 2 года.