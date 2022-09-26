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У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле

Вчера, 15:25
Музыкальный инструмент украли перед концертом в ДК им.Окунева Нижнего Тагила. Пропажу обнаружили музыканты артиста. Полицейские по видеокамерам установили факт кражи. Злоумышленников ищут.

У гостиницы «Металлург» в Нижнем Тагиле неизвестные украли музыкальный инструмент. Синтезатор принадлежал группе популярного исполнителя Элвина Грэя. Об этом пишет АН «Между строк».

Преступление произошло 24 сентября около 15:25 местного времени. Музыканты отправились в ДК готовиться к  концерту. Обнаружив исчезнувший инструмент, отправились в гостиницу, но синтезатора на месте не оказалось.

Представители певца обратились в полицию. На камерах слежения правоохранители увидели как молодые люди выносят синтезатор. Полиция ищет злоумышленников.

Заслуженный артист республик Татарстан и Башкортостан Элвин Грэй получил известность как певец национальных песен. В репертуаре артиста песни на татарском, башкирском и русском языках.

#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Кража имущества#Федор Быстров
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