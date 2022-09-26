В доме на улице Ильича в Тагиле до сих пор нет отопления из-за ремонта у соседей

Спустя две недели после наступления отопительного сезона в квартирах все еще холодно. У большинства жильцов есть дети, да и взрослому человеку в квартире без теплой одежды, обогревателя и одеял ночью находиться некомфортно, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru Дарья.
Она пояснила, что дом обслуживает управляющая компания ООО УК «ЖКУ», которая не уведомляет о конкретных сроках подачи тепла в дом. По ее словам, жильцы вынуждены выяснять все самостоятельно через диспетчерскую службу. Однако и там не отвечают, когда решится проблема с отоплением.
По словам директора управляющей компании Ольги Аврамовой, дом пока не могут подключить к отоплению, так как в одной из квартир необходимо провести ремонтные работы.
Ремонтники не могли получить доступ в квартиру. Сегодня наконец-то смогли туда попасть. Завтра (27 сентября — прим.ред) отопление должно быть включено, — рассказала Ольга Аврамова журналисту TagilCity.ru.