В доме на улице Ильича в Тагиле до сих пор нет отопления из-за ремонта у соседей

Она пояснила, что дом обслуживает управляющая компания ООО УК «ЖКУ», которая не уведомляет о конкретных сроках подачи тепла в дом. По ее словам, жильцы вынуждены выяснять все самостоятельно через диспетчерскую службу. Однако и там не отвечают, когда решится проблема с отоплением.