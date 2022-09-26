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В доме на улице Ильича в Тагиле до сих пор нет отопления из-за ремонта у соседей

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Жители дома на улице Ильича, 53 в Нижнем Тагиле пожаловались, что управляющая компания ООО УК «ЖКУ» до сих пор не подключила квартиры к отоплению. При этом, отопительный сезон в городе начался 12 сентября.
Спустя две недели после наступления отопительного сезона в квартирах все еще холодно. У большинства жильцов есть дети, да и взрослому человеку в квартире без теплой одежды, обогревателя и одеял ночью находиться некомфортно, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru Дарья.

Она пояснила, что дом обслуживает управляющая компания ООО УК «ЖКУ», которая не уведомляет о конкретных сроках подачи тепла в дом. По ее словам, жильцы вынуждены выяснять все самостоятельно через диспетчерскую службу. Однако и там не отвечают, когда решится проблема с отоплением.

По словам директора управляющей компании Ольги Аврамовой, дом пока не могут подключить к отоплению, так как в одной из квартир необходимо провести ремонтные работы.

Ремонтники не могли получить доступ в квартиру. Сегодня наконец-то смогли туда попасть. Завтра (27 сентября — прим.ред) отопление должно быть включено, — рассказала Ольга Аврамова журналисту TagilCity.ru.
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Отопление#Управляющая компания#Жалоба#Холод
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