TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле подвели итоги первого года социальной газификации

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Стали известны промежуточные итоги реализации в Нижнем Тагиле программы социальной газификации.

Речь идет о подключениях частного сектора к «голубому топливу», которые начали проходить в сентябре прошлого года. За год в городе на бесплатное подключение заявились 1679 владельцев домов.

В работе находится 1215 заявок, часть из них приостановлена на срок подготовки необходимых документов на земельные участки или дома.

Всего в Нижнем Тагиле есть 7696 домовладений, подлежащих газификации. По словам мэра города Владислава Пинаева, работа проводится системно и планомерно. За год в городе газ появился в 133 частных домах.

Созданы технические условия для подачи ресурса еще в тысячу частных домов. Программа рассчитана до 2028 года и необходимо, чтобы как можно больше тагильчан узнали о реальной возможности улучшить условия проживания, - сказал Владислав Пинаев.

Работы проводит АО «ГАЗЭКС». Сейчас трубопровод монтируют в жилых районах Голого Камня, Смычки, Выи, на Руднике им. III Интернационала, в поселках Канава и Студеный.

Напомним, что подать заявку на заключение договора на присоединение можно через сайт СОЦГАЗ.РФ, портал Госуслуг, а также при личном визите в «ГАЗЭКС».

Читайте также:
Газ взорвался при попытке прикурить пьяной женщиной в Сухом Логе
#Соцгаз#Госуслуги#Касается каждого#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#ГАЗ#Газификация
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
23 сентября, 17:02
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Под Верхней Пышмой конь редкой масти украден прямо с поля
Вчера, 19:30
В Нижнем Тагиле с 8 раза найден подрядчик на ремонт Демидовской поликлиники
24 сентября, 15:11