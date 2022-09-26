В Нижнем Тагиле подвели итоги первого года социальной газификации

Речь идет о подключениях частного сектора к «голубому топливу», которые начали проходить в сентябре прошлого года. За год в городе на бесплатное подключение заявились 1679 владельцев домов.
В работе находится 1215 заявок, часть из них приостановлена на срок подготовки необходимых документов на земельные участки или дома.
Всего в Нижнем Тагиле есть 7696 домовладений, подлежащих газификации. По словам мэра города Владислава Пинаева, работа проводится системно и планомерно. За год в городе газ появился в 133 частных домах.
Созданы технические условия для подачи ресурса еще в тысячу частных домов. Программа рассчитана до 2028 года и необходимо, чтобы как можно больше тагильчан узнали о реальной возможности улучшить условия проживания, - сказал Владислав Пинаев.
Работы проводит АО «ГАЗЭКС». Сейчас трубопровод монтируют в жилых районах Голого Камня, Смычки, Выи, на Руднике им. III Интернационала, в поселках Канава и Студеный.
Напомним, что подать заявку на заключение договора на присоединение можно через сайт СОЦГАЗ.РФ, портал Госуслуг, а также при личном визите в «ГАЗЭКС».