В Нижнем Тагиле полчища тараканов атаковали Алтайский микрорайон

Некоторые тагильчане даже обращались, чтобы узнать, когда будет обработка в их подъезде. Однако оказывается, что это реклама компании, оказывающей платные услуги по дезинфекции. Для обработки квартиры жильцам предлагаю выложить по несколько тысяч рублей: