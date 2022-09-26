В Нижнем Тагиле полчища тараканов атаковали Алтайский микрорайон

По словам жителей нескольких домов, с которыми общалась редакция TagilCity.ru, в течение многих лет в их квартирах не было никаких насекомых.
Мы живем тут 30 лет, никогда ни в подъезде, ни тем более в квартирах тараканы не бегали. Даже если были неблагополучные соседи. А после этих объявлений на подъездах все в квартирах начали встречать их, целые полчища. Уже не знаем, что и как обрабатывать, чтобы избавиться. Ощущение, что их в вентиляцию скинули и они по всем 10 этажам расползлись, — говорит жительница дома по улице Валегинская.
Жалобы поступают от жителей домов по улицам Бобкова, Алтайская и по Ленинградскому проспекту.
Листовки, напечатанные на цветном принтере, не выглядят как традиционная реклама: текст на них больше походит на объявление от управляющей компании.
Некоторые тагильчане даже обращались, чтобы узнать, когда будет обработка в их подъезде. Однако оказывается, что это реклама компании, оказывающей платные услуги по дезинфекции. Для обработки квартиры жильцам предлагаю выложить по несколько тысяч рублей:
Позвонили туда, нам сказали за 2-х комнатную 2200, но на самом деле когда приехал мужчина из этой компании, сказал совсем другой ценник от 4000-7000 рублей, — пишет тагильчанка Анастасия.
Жители домов настаивают, что засилье тараканов в их домах — это не их естественное появление, а вбросы сотрудниками таких служб:
В прошлом году, в подъезде случайно встретила женщину, в руках у которой была коробочка из-под монпансье. Я не обратила сначала никакого внимания, а потом увидела, что она вытряхнула из этой «коробочки» огромных тараканов. После этого по всему подъезду и в каждом почтовом ящике объявления о дезинфекции появились. Совпадение? — задается вопросом жительница Нижнего Тагила Ольга.