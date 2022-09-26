В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин

В ситуации, когда кто-то из близких людей попадает под частичную мобилизацию, эмоции преобладают над разумом. Вернуться в уравновешенное состояние помогут бытовые дела, говорит психолог Юлия Синявская:

Придется жить с этим. Мы не можем ничего изменить. Все, чем можно помочь себе, это что-то делать. Если вы собираете близкого, нужно сесть и написать список, что собрать и что купить. Настроиться на какие-то дела, потому что наши дела отключают нас от эмоционирования.

Размеренная пошаговая реализация плана действий поможет справиться с тем, что близкий человек уезжает, а также наладить жизнь после расставания.

Если говорить о случае, когда человек уже ушел, нужно ставить себе план и заниматься реальной жизнью — здесь и сейчас, в этом моменте. Думать о будущем бесполезно. Нужно жить здесь и сейчас. Например, я вчера девчонкам говорила, которые уже отправили близких: поставь себе задачу — поклеить обои, отремонтировать машину, взять на себя какое-то дело, — советует в беседе с TagilCity.ru Юлия Синявская.

В условиях насыщенной повестки и преобладающих эмоций специалист отдельно напоминает об информационной гигиене. Новости, видеоролики, фотографии поступают со всех сторон, поэтому важно беречь свою психику и ограничить потребление контента, связанного с болезненной для человека темой.

Лучше не участвовать ни в каких информационных провокациях, как можно меньше смотреть разного рода телевизионные каналы, где очень много разных фотографий пугающих. Нужно исключать — насколько это возможно — информационный завал, потому что очень много информации, которая пугает, расшатывает, разматывает, — поясняет Юлия Синявская.

Отдельная ответственность в этой ситуации ложится на плечи матерей. Женщинам, чьи близкие попадают в число мобилизованных, сохранение уравновешенного состояния важно в том числе для защиты своих детей.

Это очень актуально. Родители сильно напуганы, они истерят, дети пугаются и ничего не понимают. Нужно заниматься детьми: составлять детям список дел, занятий. Давать им понять, что все будет в порядке. Конечно, женщине, если у нее есть дети, нужно поставить на первый план их интересы, потому что мы своими реакциями их тоже травмируем, - поясняет психолог.