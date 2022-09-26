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В центре Екатеринбурга заметили краснокнижную птицу

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
Птицу, занесенную в Красную книгу, заметили жители Екатеринбурга в центральном районе города на улице Ленина.

Местным жителям повезло увидеть редкое пернатое создание — вальдшнепа. Удивительную птичку с большим клювом сняли на видео читатели сообщества «Типичный Екатеринбург». Изначально люди подумали, что перед ними — киви (обычно обитает в Новой Зеландии — прим.ред.)

Один из подписчиков группы также прислал фотографии птицы, которую он держал в руках. Оказалось, что это тоже был вальдшнеп.

Фото: Александр Шабунин, "Типичный Екатеринбург"

Ранее в Екатеринбурге большая краснокнижная сова врезалась в стекло машины. Очевидица произошедшего Анна смогла спасти птицу, доставив её в ветеринарную клинику. Позже сову отвезли в Центр реабилитации птиц.

Огромная краснокнижная сова влетела в стекло машины в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Природа#Екатеринбург#Птицы#Птица#Красная книга
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