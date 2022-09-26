В центре Екатеринбурга заметили краснокнижную птицу

Местным жителям повезло увидеть редкое пернатое создание — вальдшнепа. Удивительную птичку с большим клювом сняли на видео читатели сообщества «Типичный Екатеринбург». Изначально люди подумали, что перед ними — киви (обычно обитает в Новой Зеландии — прим.ред.)
Один из подписчиков группы также прислал фотографии птицы, которую он держал в руках. Оказалось, что это тоже был вальдшнеп.
Ранее в Екатеринбурге большая краснокнижная сова врезалась в стекло машины. Очевидица произошедшего Анна смогла спасти птицу, доставив её в ветеринарную клинику. Позже сову отвезли в Центр реабилитации птиц.