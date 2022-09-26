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Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд

Сегодня, 10:32
Фото: TagilCity.ru
Неизвестные изрисовали граффити ограждение на новом мосту через Тагильский пруд. Движение на нем было открыто в день города — 12 августа.

Жители Нижнего Тагила возмущены тем, что на новом мосту появились надписи, которые нарисовали неизвестные. При этом, для движения транспорта и пешеходов объект был открыт лишь 1,5 месяца назад — 12 августа.

Это просто безобразие! Вчера в первый раз решили прогуляться по мосту с семьей, насладиться красотой. Вон на перилах мы «красоту» и увидели. Каракули заметили только в одном месте, но по другой стороне не ходили, может и там вандалы порезвились, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Светлана.
Фото: TagilCity.ru

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила журналисту редакции пояснили, что окончательная дата сдачи моста — ноябрь 2023 года.

Пока объект не сдан, ответственность за его обслуживание несет подрядчик — «АльмакорГруп», — отметили в пресс-службе.

Напомним, строительство моста через Тагильский пруд обошлось в 4,5 миллиарда рублей. Его протяженность — 434 метра. Кроме того, для подъезда к объекту было построено пять новых дорог. 

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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Мост#Вандалы#Граффити#Евгения Сафина
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