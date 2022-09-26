Военком Ревды озвучил зарплату мобилизованных свердловчан

Начальник отдела военкомата Ревды Валерий Хлыстов рассказал сколько будут платить свердловчанам. По его словам, ежемесячное довольствие составит 180 тысяч рублей во время службы на территории Украины. В период боевого слаживания в России оплата составит 35-40 тысяч рублей в месяц. Такие цифры военком назвал для газеты «Ревдинский рабочий».
Контракт будет заключаться на срок от трех месяцев до полугода, сообщил Хлыстов. Подготовка военнослужащего займет до трех недель.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. По словам министра обороны Сергея Шойгу будет призвано 300 тысяч резервистов.