Военком Ревды озвучил зарплату мобилизованных свердловчан

Начальник отдела военкомата Ревды Валерий Хлыстов рассказал сколько будут платить свердловчанам. По его словам, ежемесячное довольствие составит 180 тысяч рублей во время службы на территории Украины. В период боевого слаживания в России оплата составит 35-40 тысяч рублей в месяц. Такие цифры военком назвал для газеты «Ревдинский рабочий».