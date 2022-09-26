Юноша устроил стрельбу в военкомате Иркутской области

Подробности инцидента уточняются, но данный факт уже подтвердили в ГУ МВД по Иркутской области.
По информации «ИрСити», военком ранен, а стрелявший парень задержан. Подлежал ли он призыву в рамках частичной мобилизации, неизвестно.
По данным СУ СК по Иркутской области, стрелявший – 25-летний местный мужчина. В Росгвардии отметили, что стрелка задержал экипаж Усть-Илимског, а также их сотрудники.
Известно, что при виде правоохранителей парень попытался убежать. Также правоохранители полагают, что оружие не принадлежало стрелку.
Глава Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. А еще он сказал, что усилит меры безопасности в регионе.