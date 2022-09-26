За падение сотрудницы артемовская птицефабрика заплатит 300 тысяч рублей

Женщина 26 августа 2021 года закончила вечером смену и направилась к выходу из цеха убоя и переработки птицы. Она поскользнулась на неровной поверхности лестничной площадки и упала лицом на металлическую решетку. В результате сотрудница получила травму лица и правой руки. В ходе медобследования у нее были диагностированы ушибленные раны век, лобной области и правой кисти, а также перелом передней стенки верхне-челюстной пазухи справа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.