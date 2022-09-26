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За падение сотрудницы артемовская птицефабрика заплатит 300 тысяч рублей

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
За падение сотрудницы во время рабочей смены ООО «Птицефабрика «Артемовская» заплатит 300 тысяч рублей. Женщина работала обработчицей птицы.

Женщина 26 августа 2021 года закончила вечером смену и направилась к выходу из цеха убоя и переработки птицы. Она поскользнулась на неровной поверхности лестничной площадки и упала лицом на металлическую решетку. В результате сотрудница получила травму лица и правой руки. В ходе медобследования у нее были диагностированы ушибленные раны век, лобной области и правой кисти, а также перелом передней стенки верхне-челюстной пазухи справа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурорская проверка показала, что причиной травмирования женщины стало нарушение работодателем правил охраны труда. В частности, не был отремонтирован вовремя лестничный марш. В результате прокурор обратился с иском в суд о взыскании морального вреда с работодателя.  Суд с требованиями согласился и назначил выплату в размере 300 тысяч рублей.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Артемовский#Птицефабрика#Травма#Сотрудник
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