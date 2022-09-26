Жителей Тагила атаковали тараканы, а вандалы нарисовали граффити на мосту через пруд

Жители Алтайки в Нижнем Тагиле массово жалуются на тараканов. Люди в появлении насекомых в доме, где ранее подобных проблем не было, обвиняют фирмы-дезинфекторы: объявления об обработке от тараканов и клопов возникают на подъездах одновременно с нежелательными соседями.