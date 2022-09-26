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Жителей Тагила атаковали тараканы, а вандалы нарисовали граффити на мосту через пруд

Сегодня, 18:55
Жителей Тагила атаковали тараканы, а вандалы нарисовали граффити на мосту через пруд. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области 26 сентября.

Жители Алтайки в Нижнем Тагиле массово жалуются на тараканов. Люди в появлении насекомых в доме, где ранее подобных проблем не было, обвиняют фирмы-дезинфекторы: объявления об обработке от тараканов и клопов возникают на подъездах одновременно с нежелательными соседями.

В Нижнем Тагиле полчища тараканов атаковали Алтайский микрорайон
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Жители Нижнего Тагила нашли остатки таракана в безе из «Магнита». Покупка была совершена 23 сентября в Нижнем Тагиле по адресу: Ленинградский проспект, 28. На видео тагильчанка показала туловище насекомого, которое лежало прямо на зефире.

Жители Нижнего Тагила нашли остатки таракана в безе из «Магнита»
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К выбросам сероводорода в Нижнем Тагиле прибавился диоксид азота, Черноисточинское водохранилище продолжают реабилитировать, а Тагильский пруд стал «малахитовым». Об этих и других экологических событиях недели рассказываем в подборке на TagilCity.ru.

Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила возмущены тем, что на новом мосту появились надписи, которые нарисовали вандалы. При этом, для движения транспорта и пешеходов объект был открыт лишь 1,5 месяца назад.

Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
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Жители дома на улице Ильича, 53 в Нижнем Тагиле пожаловались, что управляющая компания ООО УК «ЖКУ» до сих пор не подключила квартиры к отоплению. Это при том, что отопительный сезон в городе начался 12 сентября.

В доме на улице Ильича в Тагиле до сих пор нет отопления из-за ремонта у соседей
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