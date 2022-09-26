Зоозащитники вытащили из-под бетонной плиты кота в Березовском

Известно, что кот просидел в заточении около суток. Все это время он просил о помощи, сообщает сообщество «Зооспас в Екатеринбурге».
Зоозащитники рассказали, что спасательная операция прошла непросто. Так как пространство под крыльцом оказалось глубоким, а щель между ступенями узкой, заглянуть туда было невозможно.
С собой спасателям пришлось приносить эндоскоп. Увидев четвероногого, они достали удочку и захватили кота петлей.
Все время проведения спасательной операции за действием наблюдали жители рядом стоящих домов. Они приносили спасателям все, что они просили и всячески помогали.
Кот после спасения попал в добрые руки – домой его забрала одна из тех женщин, что вызвала спасателей.