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Зоозащитники вытащили из-под бетонной плиты кота в Березовском

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI
Спасатели помогли коту выбраться из-под бетонной плиты в Березовском. О просящем о помощи животном сообщали сами местные жители.

Известно, что кот просидел в заточении около суток. Все это время он просил о помощи, сообщает сообщество «Зооспас в Екатеринбурге».

Зоозащитники рассказали, что спасательная операция прошла непросто. Так как пространство под крыльцом оказалось глубоким, а щель между ступенями узкой, заглянуть туда было невозможно.

С собой спасателям пришлось приносить эндоскоп. Увидев четвероногого, они достали удочку и захватили кота петлей.

Все время проведения спасательной операции за действием наблюдали жители рядом стоящих домов. Они приносили спасателям все, что они просили и всячески помогали.

Кот после спасения попал в добрые руки – домой его забрала одна из тех женщин, что вызвала спасателей.

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#Происшествия#Новости УрФО#Кот#Спасатели#Зоозащитники#Елена Озерова
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