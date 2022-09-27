Атлет из Екатеринбурга умер во время забега в горах Карачаево-Черкесии

Васильев не стал единственным человеком, чью жизнь унесла горная трасса. В тяжелом состоянии была найдена спортсменка Кристина Безуглова, спасти её также не удалось. Что именно стало причиной смерти пока неизвестно. Следователи проводят проверку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на telegram-канал организаторов мероприятия.