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Атлет из Екатеринбурга умер во время забега в горах Карачаево-Черкесии

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
Опытный спортсмен из Екатеринбурга решил принять участие в марафоне «Альпиндустрия Архыз Рейс» в Карачаево-Черкесии, но до финиша не добежал: в горах начался снег, и на 25-м километре трассы Алексею Васильеву стало плохо.

Перед соревнованиями легкоатлет прошёл специальный отбор. Опыт участия в забегах у него был.

В день, когда спортсмены должны были бежать марафон, испортилась погода, из-за чего трассу значимо укоротили: с 55 километров до 38. Алексей Васильев бежал впереди всех, первым прошёл контрольную точку. Уже через 6 километров екатеринбуржцу стало плохо.

В реанимационных мероприятиях участвовали волонтёры и другие бегуны, которые стали спускать пострадавшего с горы. Сотрудники МЧС продолжили спасательные мероприятия, однако Алексей скончался.

Васильев не стал единственным человеком, чью жизнь унесла горная трасса. В тяжелом состоянии была найдена спортсменка Кристина Безуглова, спасти её также не удалось. Что именно стало причиной смерти пока неизвестно. Следователи проводят проверку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на telegram-канал организаторов мероприятия.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Погибшие#Смерть#Забег#Марафон#Атлеты
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