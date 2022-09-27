Атлет из Екатеринбурга умер во время забега в горах Карачаево-Черкесии

Перед соревнованиями легкоатлет прошёл специальный отбор. Опыт участия в забегах у него был.
В день, когда спортсмены должны были бежать марафон, испортилась погода, из-за чего трассу значимо укоротили: с 55 километров до 38. Алексей Васильев бежал впереди всех, первым прошёл контрольную точку. Уже через 6 километров екатеринбуржцу стало плохо.
В реанимационных мероприятиях участвовали волонтёры и другие бегуны, которые стали спускать пострадавшего с горы. Сотрудники МЧС продолжили спасательные мероприятия, однако Алексей скончался.
Васильев не стал единственным человеком, чью жизнь унесла горная трасса. В тяжелом состоянии была найдена спортсменка Кристина Безуглова, спасти её также не удалось. Что именно стало причиной смерти пока неизвестно. Следователи проводят проверку, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на telegram-канал организаторов мероприятия.