Энергетики УрФО приняли участие во II Индустриальном фестивале

Также во время проведения фестиваля наградили победителей студенческих проектов «Перспектива». Конкурс организован при сотрудничестве с Курганским госуниверситетом. Также жюри отметило компании, предложившие значимые рационализаторские проекты по разработке новой продукции. Выделили и резидентов индустриального парка, предложивших усовершенствованные производственные процессы и условия труда.