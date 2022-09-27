Энергетики УрФО приняли участие во II Индустриальном фестивале

В мероприятии принял участие губернатор Курганской области Вадим Шумков. Старт событию дал представитель резидентов индустриального парка Алексей Бобров.
Бобров рассказал, что фестиваль создан для работников индустрии, которые выражают желание реализовывать творческие начала той инфраструктуры, где живут люди. На повестку мероприятия вынесли вопрос «как будем жить дальше».
Центральным событием стал конкурс мастерства для профессионалов «Золотые руки». Энергетики «Облкоммунэнерго» вместе с другими операторами собирали электро- и тепломеханические схемы, а также детские площадки. Победу одержал «Курганский завод комплексных технологий», места призеров разделили регоператоры Сургута и Ноябрьска.
Команда АО «Облкоммунэнерго» завоевала первое место в сборке детских игровых комплексов, за что была награждена дипломом в номинации «Все лучшее — детям!». Получившиеся комплексы отдадут на благотворительность курганским детским домам.
Также во время проведения фестиваля наградили победителей студенческих проектов «Перспектива». Конкурс организован при сотрудничестве с Курганским госуниверситетом. Также жюри отметило компании, предложившие значимые рационализаторские проекты по разработке новой продукции. Выделили и резидентов индустриального парка, предложивших усовершенствованные производственные процессы и условия труда.