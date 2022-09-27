Каменск-Уральский затопило водой после выпадения снега

О первой проблеме рассказал свердловчанин Дмитрий Грязных. Он опубликовал фотографии придомовой территории на улице Октябрьская, 88. Мужчина сообщил, что обращался в городскую администрацию с просьбой устранить огромную лужу, которая образуется несколько раз в год, однако получил ответы следующего содержания: «Мы подумаем, о проблеме знаем, взяли на контроль ситуацию».
Вырыли 2 ямы во дворе (под отвод воды). Ямы где-то под водой (литров на 200, наверное, каждая яма рассчитана). Мало того, что вся дорога затоплена, дак под водой асфальт в ужаснейшем состояний, — пишет Дмитрий Грязных в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».
О второй проблеме в комментариях сообщила жительница дома по улице Алюминиевая, 27. Дарья В. рассказала, что столкнулась с аналогичной ситуацией.