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Каменск-Уральский затопило водой после выпадения снега

Сегодня, 04:23
Фото: 1MI
Жители нескольких дворов в Каменске-Уральском пожаловались на то, что асфальт затопило водой после выпадения снега.

О первой проблеме рассказал свердловчанин Дмитрий Грязных. Он опубликовал фотографии придомовой территории на улице Октябрьская, 88. Мужчина сообщил, что обращался в городскую администрацию с просьбой устранить огромную лужу, которая образуется несколько раз в год, однако получил ответы следующего содержания: «Мы подумаем, о проблеме знаем, взяли на контроль ситуацию».

Вырыли 2 ямы во дворе (под отвод воды). Ямы где-то под водой (литров на 200, наверное, каждая яма рассчитана). Мало того, что вся дорога затоплена, дак под водой асфальт в ужаснейшем состояний, — пишет Дмитрий Грязных в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский».
Фото: «Подслушано Каменск-Уральский»

О второй проблеме в комментариях сообщила жительница дома по улице Алюминиевая, 27. Дарья В. рассказала, что столкнулась с аналогичной ситуацией.

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