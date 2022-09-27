Участник СВО будет освобожден от уплаты налога на имущество (квартиру, дом, гараж). Льгота предоставляется на один объект (одну квартиру, один дом и один гараж одновременно). Мобилизованный не будет платить земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота предоставляется также на транспортный налог (зависит от региона).