Резервисты, призванные для участия в СВО, приравнены в льготах к военнослужащим контрактникам армии России. Кроме того, на призванных распространяются ветеранские льготы. Ежемесячно довольствие мобилизованного будет более 195 тысяч рублей.
Нижний предел зарплаты военнослужащего-участника СВО, составляет 195 тысяч рублей в месяц. Сумма денежного вознаграждения зависит от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.
На период боевого слаживания (2-3 недели) на карточку военнослужащего поступит 35-40 тысяч рублей (в зависимости от региональных выплат). Кроме того в каждом субъекте страны устанавливаются региональные выплаты добровольцам.
Своим указом об объявлении частичной мобилизации президент страны Владимир Путин присвоил мобилизованным статус контрактников. Поэтому призванным на СВО положены все льготы военнослужащих ВС РФ. А это:
Участникам боевых действий на территории Украины присваивается статус «Ветерана боевых действий». По закону ветеран также получает ряд льгот. Это компенсация коммунальных платежей в размере 50%. Сюда входят услуги по управлению жилым домом, содержание и ремонт общего имущества в МКД, а также взносы на капремонт.
Участник СВО будет освобожден от уплаты налога на имущество (квартиру, дом, гараж). Льгота предоставляется на один объект (одну квартиру, один дом и один гараж одновременно). Мобилизованный не будет платить земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льгота предоставляется также на транспортный налог (зависит от региона).
После выхода на пенсию ветераны СВО могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены в период службы. А медицинская помощь в рамках программы госгарантий должна оказываться вне очереди.
На предприятии обязаны сохранить рабочее места для резервиста. Ежегодно ветеран имеет право на отпуск в удобное время. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется сроком до 35 дней. В дополнение к основному отпуску предоставляются 15 календарных дней отдыха.
Для ветеранов, желающих получить дополнительную профессию, законом установлена возможность дополнительного профессионального образования.
Пенсионное обеспечение отслужившего на территории Украины будет увеличено. По Закону предусмотрены ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии (более 3000 рублей, по состоянию на сентябрь 2022 года). Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Главы регионов России по закону могут устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты для участников СВО.
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