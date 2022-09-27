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Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выложило перечень специализаций, которые не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован 26 сентября.

В «рекомендуемом перечне приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования…» насчитывается 195 пунктов-наименований.

Фото: Минцифры РФ

Среди профессий оказались не только технические, но и гуманитарные науки. Например, в списке фигурируют такие направления подготовки, как:

  • юриспруденция;
  • социология;
  • журналистика;
  • дизайн;
  • бизнес-информатика и другие.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от призыва студентов в рамках частичной мобилизации. Документ подписан 24 сентября. Отсрочка будет дана всем студентам, обучающимся в аккредитованных ВУЗах и СУЗах.

Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов
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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Россия#Минцифры#Работа#Профессии#Специальности#Отсрочка
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