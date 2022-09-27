Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от призыва студентов в рамках частичной мобилизации. Документ подписан 24 сентября. Отсрочка будет дана всем студентам, обучающимся в аккредитованных ВУЗах и СУЗах.