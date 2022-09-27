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Мобилизованным рассказали об ответственности за неявку по повестке

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
Стали известны ответы на вопросы, что будет, если потерять военный билет и какая ответственность грозит за неявку по повестке в военкомат для граждан, подлежащих частичной мобилизации в России для отправки на спецоперацию на Украину.

При потере военного билета его могут восстановить в военном комиссариате по месту постановки на воинский учет. Это следует из данных сервиса объясняем.рф.

А за игнорирование повестке гражданину в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

По закону, мужчина после объявления частичной мобилизации должен явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мотивационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов.

По статье 21.5 КоАП РФ, за неявку по повестке военного комиссариата или иного органа, без уважительной причины предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей.

За злостное уклонение от службы может наступить уже уголовная ответственность.

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