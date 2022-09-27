Мобилизованным рассказали об ответственности за неявку по повестке

По статье 21.5 КоАП РФ, за неявку по повестке военного комиссариата или иного органа, без уважительной причины предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей.



За злостное уклонение от службы может наступить уже уголовная ответственность.