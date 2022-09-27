Мобилизованным рассказали об ответственности за неявку по повестке

При потере военного билета его могут восстановить в военном комиссариате по месту постановки на воинский учет. Это следует из данных сервиса объясняем.рф.
А за игнорирование повестке гражданину в соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.
По закону, мужчина после объявления частичной мобилизации должен явиться на сборные пункты в сроки, указанные в мотивационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов.
По статье 21.5 КоАП РФ, за неявку по повестке военного комиссариата или иного органа, без уважительной причины предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 3 тысяч рублей.
За злостное уклонение от службы может наступить уже уголовная ответственность.