Мужчина из Екатеринбурга пошёл в аптеку и не вернулся

Возлюбленная Александра рассказала Е1, что она была последней, кому звонил пропавший мужчина. На вызов она не ответила, потому что была на работе. В день случившегося екатеринбуржец был дома — приболел. Ранее он потерял рабочее место.
Клименко рассказал девушке, что пойдет в аптеку, но о дальнейших планах не сообщил. Зачем потерявшемуся могла понадобиться сумка с документами, она также не знает. Возлюбленная Александра рассказала, что среди них не было ссор. С друзьями пропавший также не конфликтовал, в долги не влезал.
В день исчезновения 33-летний свердловчанин оделся в куртку чёрного цвета, серую кофту, синие джинсы темного оттенка и чёрную спортивную обувь. Рост Александра — 1 метр 76 сантиметров. Телосложение худое, глаза карие, волосы светло-русые.
Всех, кто что-либо знает о судьбе и местоположении пропавшего, просят позвонить по номерам +7 953 053–04–83 или +7 904 383–17–48 и сообщить информацию.