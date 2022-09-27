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Мужчина из Екатеринбурга пошёл в аптеку и не вернулся

Сегодня, 04:54
Фото: 1MI
Александр Клименко взял сумку с вещами, вышел из дома, направился в аптеку в районе Автовокзала в Екатеринбурге и пропал. Его поиски ведутся с 18 сентября.

Возлюбленная Александра рассказала Е1, что она была последней, кому звонил пропавший мужчина. На вызов она не ответила, потому что была на работе. В день случившегося екатеринбуржец был дома — приболел. Ранее он потерял рабочее место.

Клименко рассказал девушке, что пойдет в аптеку, но о дальнейших планах не сообщил. Зачем потерявшемуся могла понадобиться сумка с документами, она также не знает. Возлюбленная Александра рассказала, что среди них не было ссор. С друзьями пропавший также не конфликтовал, в долги не влезал.

В день исчезновения 33-летний свердловчанин оделся в куртку чёрного цвета, серую кофту, синие джинсы темного оттенка и чёрную спортивную обувь. Рост Александра — 1 метр 76 сантиметров. Телосложение худое, глаза карие, волосы светло-русые.

Всех, кто что-либо знает о судьбе и местоположении пропавшего, просят позвонить по номерам +7 953 053–04–83 или +7 904 383–17–48 и сообщить информацию.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пропал#Документы#Аптека
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