Мужчина из Екатеринбурга пошёл в аптеку и не вернулся

Клименко рассказал девушке, что пойдет в аптеку, но о дальнейших планах не сообщил. Зачем потерявшемуся могла понадобиться сумка с документами, она также не знает. Возлюбленная Александра рассказала, что среди них не было ссор. С друзьями пропавший также не конфликтовал, в долги не влезал.