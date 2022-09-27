На дороге под мостом в Екатеринбурге утонул каршеринговый автомобиль

Местные жители говорят, что в луже, которая кажется людям меньше, чем она есть на самом деле, утонуло уже несколько машин. Дорожных знаков, запрещающих въезд под мост, нет, как нет и освещения.
Там каждый год одно и тоже, пусть шкалу глубины нарисуют на стенке, — пишет Денис С. в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Водитель, попавший в затруднительное положение, благодарит других участников дорожного движения, которые обогрели его и позволили дождаться эвакуатора в салонах своим автомобилей.
В комментариях к записи появился представитель каршерингового сервиса Делимобиль. Аккаунт компании сообщил, что машина принадлежит им.