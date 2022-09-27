TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На дороге под мостом в Екатеринбурге утонул каршеринговый автомобиль

Сегодня, 07:30
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Очевидцы в социальных сетях сообщили, что машина утонула под мостом в посёлке Рудный под Екатеринбургом. Инцидент произошёл на улице Адмирала Ушакова, на выезде на ЕКАД.

Местные жители говорят, что в луже, которая кажется людям меньше, чем она есть на самом деле, утонуло уже несколько машин. Дорожных знаков, запрещающих въезд под мост, нет, как нет и освещения.

Там каждый год одно и тоже, пусть шкалу глубины нарисуют на стенке, — пишет Денис С. в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Водитель, попавший в затруднительное положение, благодарит других участников дорожного движения, которые обогрели его и позволили дождаться эвакуатора в салонах своим автомобилей.

В комментариях к записи появился представитель каршерингового сервиса Делимобиль. Аккаунт компании сообщил, что машина принадлежит им.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Читайте также:
Провалившийся под лед дрифтер утонул вместе с машиной в Иркутской области
#Происшествия#Екатеринбург#Машина#Утонул#Делимобиль#Эвакуатор#Анна Варнакина
Подпишитесь
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Сегодня, 13:11
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий
Сегодня, 10:53
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска
Сегодня, 08:39