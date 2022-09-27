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Нотариусы дают льготы мобилизованным в Тагиле, а улицы Каменска-Уральского затопило

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском после выпадения снега затопило улицы, нотариусы в Нижнем Тагиле предоставляют льготы мобилизованным, а пациенты поликлиники № 4 отсудили у больницы компенсацию за лечение от инфекции. Об этих и других событиях за 27 сентября читайте в подборке TagilCity.ru.

Жители нескольких дворов в Каменске-Уральском заявили, что после выпадения снега у них затопило асфальт. Люди стали выкладывать снимки луж в социальных сетях. Одному из местных жителей администрация города сообщила, что ситуация взята на контроль.

Каменск-Уральский затопило водой после выпадения снега
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Новые льготы для граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, утверждены нотариальной палатой Свердловской области. Так, если человек получил повестку, то он может получить ряд услуг у нотариусов бесплатно и вне очереди.

Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
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Более 40 тысяч рублей за моральный вред и самостоятельную покупку лекарства от инфекции по решению суда должна выплатить поликлиника № 4 семье из Нижнего Тагила. Мать и сын требовали по 500 тысяч рублей каждому.

Более 40 тысяч отсудила у поликлиники № 4 семья из Тагила за лечение от инфекции
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На территории кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле будут спилены аварийные деревья. В общей сложности планируется избавиться от 3,8 кубических метра растительности.

На территории кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле спилят аварийные деревья
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Свердловская область за сутки заняла первое место по заболеваемости коронавирусом. В общей сложности было подтверждено 2,3 тысячи случаев. Госпитализировано 153 человека. При этом из больниц по выздоровлению выписано 1,7 тысячи человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Свердловская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки
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