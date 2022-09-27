Нотариусы дают льготы мобилизованным в Тагиле, а улицы Каменска-Уральского затопило

В Каменске-Уральском после выпадения снега затопило улицы, нотариусы в Нижнем Тагиле предоставляют льготы мобилизованным, а пациенты поликлиники № 4 отсудили у больницы компенсацию за лечение от инфекции. Об этих и других событиях за 27 сентября читайте в подборке TagilCity.ru.

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