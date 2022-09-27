Нотариусы дают льготы мобилизованным в Тагиле, а улицы Каменска-Уральского затопило

Жители нескольких дворов в Каменске-Уральском заявили, что после выпадения снега у них затопило асфальт. Люди стали выкладывать снимки луж в социальных сетях. Одному из местных жителей администрация города сообщила, что ситуация взята на контроль.
Новые льготы для граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации, утверждены нотариальной палатой Свердловской области. Так, если человек получил повестку, то он может получить ряд услуг у нотариусов бесплатно и вне очереди.
Более 40 тысяч рублей за моральный вред и самостоятельную покупку лекарства от инфекции по решению суда должна выплатить поликлиника № 4 семье из Нижнего Тагила. Мать и сын требовали по 500 тысяч рублей каждому.
На территории кладбища «Центральное» в Нижнем Тагиле будут спилены аварийные деревья. В общей сложности планируется избавиться от 3,8 кубических метра растительности.
Свердловская область за сутки заняла первое место по заболеваемости коронавирусом. В общей сложности было подтверждено 2,3 тысячи случаев. Госпитализировано 153 человека. При этом из больниц по выздоровлению выписано 1,7 тысячи человек. Летальных исходов не зарегистрировано.