От нелегальных мигрантов на Урале требуют покинуть Россию до 12 октября

Это требуется сделать во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 1253-р, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, полиция будет следить за тем, чтобы иностранные граждане, не продлившие миграционный учет, вовремя покинули страну. При выявлении нарушителей будут предприняты меры по привлечению граждан к ответственности, добавил Горелых.