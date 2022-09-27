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От нелегальных мигрантов на Урале требуют покинуть Россию до 12 октября

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
Люди, являющиеся гражданами иностранных государств, обязаны покинуть территорию России до 12 октября или урегулировать свое правовое положение. Это касается и тех, кто находится в Свердловской области.
Это требуется сделать во исполнение положений Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 года № 1253-р, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, полиция будет следить за тем, чтобы иностранные граждане, не продлившие миграционный учет, вовремя покинули страну. При выявлении нарушителей будут предприняты меры по привлечению граждан к ответственности, добавил Горелых.

#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Мигранты#Полиция#Иностранцы#Нелегалы
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