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Певец Борис Моисеев скончался в Москве на 69-м году жизни

Сегодня, 15:11
Фото: Сайт Бориса Моисеева
Певец и танцор Борис Моисеев умер в своей московской квартире. В последние годы артист тяжело болел.

Борис Моисеев умер в возрасте 68 лет. О смерти артиста РИА Новости сообщил продюсер Сергей Горох.

Летом 2022 года Горох сообщил, что взял на себя все расходы на реабилитацию Моисеева после перенесенного инсульта. Артист Стас Садальский писал, что Горох оформил с Моисеевым договор пожизненной ренты.

В 2010 году сообщалось, что Борис Моисеев попал в больницу с инсультом. В последние годы Моисеев практически не появлялся на публике.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилёве (Белоруссия). Он вырос без отца. Мать будущей звезды родила сына в исправительной колонии, где отбывала срок как политзаключенная. После школы Моисеев поступил в Минское хореографическое училище. Получил образование классического танцовщика. Заслуженный артист РФ Борис Моисеев был многократным лауреатом музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

#Федор Быстров#Россия#Смерть#Артист#Моисеев#Происшествия
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