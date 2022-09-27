Певец Борис Моисеев скончался в Москве на 69-м году жизни

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилёве (Белоруссия). Он вырос без отца. Мать будущей звезды родила сына в исправительной колонии, где отбывала срок как политзаключенная. После школы Моисеев поступил в Минское хореографическое училище. Получил образование классического танцовщика. Заслуженный артист РФ Борис Моисеев был многократным лауреатом музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».