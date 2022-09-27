Погибший на трассе бегун из Верхней Пышмы работал тренером в детской школе

Легкоатлет из Верхней Пышмы умер на трассе в Карачаево-Черкесии. Мастер спорта Алексей Васильев принимал участие в гонке «Альпиндустрия Архыз Рейс». Спортсмены должны были преодолеть дистанцию 55 километров от Архыза до Красной Поляны, пишет «КП-Екатеринбург».
Из-за погодных условий, длину трассы сократили до 28 километров. На 25-м километре Васильев почувствовал себя плохо. Эвакуируя спортсмена с трассы, очевидцы попытались провести реанимацию, но Васильев скончался несмотря на усилия волонтеров.
Знакомые отмечают, что Алексей вел здоровый образ жизни. Спортсмен отказался от работы, вел занятия в детской секции, работал тренером.
Он этим жил и видел перспективу в этом. Я не представляю, что сейчас чувствуют дети. На тренировки он ходил каждый день, - отметил коллега погибшего, Алексей.
В Верхней Пышме Алексей Васильев работал промышленным альпинистом и тренером в детской школе. Общий стаж участия Васильева в соревнования составлял 12 лет.