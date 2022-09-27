Погибший на трассе бегун из Верхней Пышмы работал тренером в детской школе

Легкоатлет из Верхней Пышмы умер на трассе в Карачаево-Черкесии. Мастер спорта Алексей Васильев принимал участие в гонке «Альпиндустрия Архыз Рейс». Спортсмены должны были преодолеть дистанцию 55 километров от Архыза до Красной Поляны, пишет «КП-Екатеринбург».