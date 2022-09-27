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После первого снега в Верхней Пышме массово упали деревья

Сегодня, 08:30
Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»
Вчера, 26 сентября, в разных районах Свердловской области прошёл снегопад. Тяжелый мокрый снег покрыл кроны деревьев, поломал и опустил к земле ветки в Верхней Пышме.
Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»

В социальных сетях люди массово жалуются на последствия буйства стихии. Местные жители выкладывают фотографии разных частей города: под тяжестью снега и влаги ветви наклоняются над пешеходными дорожками, некоторые падают на проезжую часть, затрудняя движение автомобилей.

Дорога к пятому садику, пробирается ползком, — пишет Алёна О. в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»

На кадрах видно, что ветки лежат на линиях электропередач — такое положение дел может привести к авариям и перебоям с подачей энергии.

Фото: «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район»

Напомним, что под Нижним Тагилом накануне тоже шёл снег. Осадки выпали в посёлке Уралец и на горе Белой.

Под Нижним Тагилом выпал первый снег
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#Анна Варнакина#Происшествия#Эксклюзив#Верхняя Пышма#Снег#Мокрый снег#Деревья#Упала#Ветки
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