После первого снега в Верхней Пышме массово упали деревья

В социальных сетях люди массово жалуются на последствия буйства стихии. Местные жители выкладывают фотографии разных частей города: под тяжестью снега и влаги ветви наклоняются над пешеходными дорожками, некоторые падают на проезжую часть, затрудняя движение автомобилей.
Дорога к пятому садику, пробирается ползком, — пишет Алёна О. в сообществе «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
На кадрах видно, что ветки лежат на линиях электропередач — такое положение дел может привести к авариям и перебоям с подачей энергии.
Напомним, что под Нижним Тагилом накануне тоже шёл снег. Осадки выпали в посёлке Уралец и на горе Белой.