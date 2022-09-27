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Пропавшая 2,5 месяца назад пенсионерка из Серова найдена мертвой

Сегодня, 03:46
Фото: 1MI
Пенсионерка Любовь Логинова, которая ушла в лес в Серове и не вернулась, найдена мертвой. Её разыскивали 2,5 месяца.
Найдена, погибла, — сообщил «Поисковый отряд „Полёт“ Североуральск» об окончании поисков.

Свердловчанка покинула дом 9 июля и не вернулась. Родственники забили тревогу. Поиски пенсионерки продолжались на протяжении 2,5 месяцев.

Известно, что Любовь Ивановна ушла в лес в резиновых сапогах, белом платке, ветровке, спортивных штанах и с чёрным ведром. Её розыском занимались волонтёры и полицейские. Вчера, 26 сентября, ПСО доложил об окончании поисковых мероприятий. Как именно погибла пенсионерка и где была найдена, не сообщается.

В комментариях люди, которым была небезразлична судьба пропавшей, выразили соболезнования.

Пенсионерка ушла в лес в Серове и не вернулась. Ее не могут найти три дня
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#Анна Варнакина#Происшествия#Серов#Пенсионерка#Волонтеры#Полиция#Смерть#Найдена
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