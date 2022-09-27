Пропавшая 2,5 месяца назад пенсионерка из Серова найдена мертвой

Найдена, погибла, — сообщил «Поисковый отряд „Полёт“ Североуральск» об окончании поисков.
Свердловчанка покинула дом 9 июля и не вернулась. Родственники забили тревогу. Поиски пенсионерки продолжались на протяжении 2,5 месяцев.
Известно, что Любовь Ивановна ушла в лес в резиновых сапогах, белом платке, ветровке, спортивных штанах и с чёрным ведром. Её розыском занимались волонтёры и полицейские. Вчера, 26 сентября, ПСО доложил об окончании поисковых мероприятий. Как именно погибла пенсионерка и где была найдена, не сообщается.
В комментариях люди, которым была небезразлична судьба пропавшей, выразили соболезнования.