Пропавшая 2,5 месяца назад пенсионерка из Серова найдена мертвой

Известно, что Любовь Ивановна ушла в лес в резиновых сапогах, белом платке, ветровке, спортивных штанах и с чёрным ведром. Её розыском занимались волонтёры и полицейские. Вчера, 26 сентября, ПСО доложил об окончании поисковых мероприятий. Как именно погибла пенсионерка и где была найдена, не сообщается.