Работники сферы IT и связи смогут оформить отсрочку от частичной мобилизации онлайн

Сервис на сайте госуслуг заработает в среду, 28 сентября. В министерстве цифрового развития и связи сообщили основные критерии для отсрочки. Сотрудник должен быть устроен с соблюдением всех норм трудового кодекса РФ. иметь профильное высшее образование и быть сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи.
Для оформления отсрочки от частичной мобилизации сотруднику необходимо обратиться в кадровую службу и заполнить форму-подтверждение и электронную подпись директора. Далее через портал госуслуг заполнить само заявление на отсрочку и прикрепить к заявлению два документа, о которых мы писали выше.
21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды вооруженных сил страны набирают около 300 тысяч резервистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу — это не более 1,1 процента от общего числа военнообязанных в запасе.