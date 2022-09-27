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Работники сферы IT и связи смогут оформить отсрочку от частичной мобилизации онлайн

Сегодня, 10:35
Фото: 1MI
Минцифры запустит сервис для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи. На «Госуслугах», работники из этой категории смогут подать заявление на предоставление отсрочки от частичной мобилизации.

Сервис на сайте госуслуг заработает в среду, 28 сентября. В министерстве цифрового развития и связи сообщили основные критерии для отсрочки. Сотрудник должен быть устроен с соблюдением всех норм трудового кодекса РФ. иметь профильное высшее образование и быть сотрудником аккредитованной Минцифры ИT-компании или оператора связи.

Для оформления отсрочки от частичной мобилизации сотруднику необходимо обратиться в кадровую службу и заполнить форму-подтверждение и электронную подпись директора. Далее через портал госуслуг заполнить само заявление на отсрочку и прикрепить к заявлению два документа, о которых мы писали выше.

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды вооруженных сил страны набирают около 300 тысяч резервистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу — это не более 1,1 процента от общего числа военнообязанных в запасе.

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