Работники сферы IT и связи смогут оформить отсрочку от частичной мобилизации онлайн

Для оформления отсрочки от частичной мобилизации сотруднику необходимо обратиться в кадровую службу и заполнить форму-подтверждение и электронную подпись директора. Далее через портал госуслуг заполнить само заявление на отсрочку и прикрепить к заявлению два документа, о которых мы писали выше.