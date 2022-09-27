Рецидивист изнасиловал 26-летнюю девушку в пригородном лесу Екатеринбурга

Нападение произошло поздним вечером 16 сентября. Злоумышленник схватил жертву на тропинке между остановкой и железнодорожными путями, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.
Угрожая убийством, задержанный надругался над своей жертвой. Силовики раскрыли преступление в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина признался в содеянном.
Правоохранители установили, что задержанный житель Красноуфимска ранее привлекался к ответственности за насильственные действия сексуального характера. В Екатеринбурге рецидивист работал на пункте сортировки макулатуры.
СУ СК России по Свердловской области обращается ко всем, кто пострадал от противоправных действий указанного гражданина и опознал его, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-953-609-49-55, 8(343)356-42-06. Конфиденциальность гарантируется.