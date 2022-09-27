Рецидивист изнасиловал 26-летнюю девушку в пригородном лесу Екатеринбурга

СУ СК России по Свердловской области обращается ко всем, кто пострадал от противоправных действий указанного гражданина и опознал его, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-953-609-49-55, 8(343)356-42-06. Конфиденциальность гарантируется.