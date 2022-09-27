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Рецидивист изнасиловал 26-летнюю девушку в пригородном лесу Екатеринбурга

Сегодня, 16:33
Правоохранители Екатеринбурга раскрыли тяжкое преступление, совершенное 46-летним рецидивистом. Злоумышленник изнасиловал 26-летнюю девушку поздним вечером в пригородном лесу.

Нападение произошло поздним вечером 16 сентября. Злоумышленник схватил жертву на тропинке между остановкой и железнодорожными путями, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Угрожая убийством, задержанный надругался над своей жертвой. Силовики раскрыли преступление в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина признался в содеянном.

Правоохранители установили, что задержанный житель Красноуфимска ранее привлекался к ответственности за насильственные действия сексуального характера. В Екатеринбурге рецидивист работал на пункте сортировки макулатуры.

СУ СК России по Свердловской области обращается ко всем, кто пострадал от противоправных действий указанного гражданина и опознал его, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-953-609-49-55, 8(343)356-42-06. Конфиденциальность гарантируется.

#Федор Быстров#Происшествия#Екатеринбург#Полиция#Рецидивист#Изнасиловал#Криминал
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