Свердловская область стала лидером по заболеваемости коронавирусом за сутки

Госпитализировано было 153 человека. При этом из больниц по выздоровлению выписаны 1,7 тысячи человек, сообщает оперативный штаб. За сутки не подтверждено ни одного летального исхода вследствие коронавируса.
На втором месте за сутки оказались Москва и Самарская область. Там зарегистрировано по 2089 случаев заболевания. Далее идет Санкт-Петербург с 2081 случаем заражения.
В Нижнем Тагиле за минувшие сутки выявлен 141 случай заражения коронавирусом. В общей сложности в городе насчитывается более 41,9 тысячи случаев заболевания.