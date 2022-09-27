Свердловский омбудсмен назвала причины ошибок при частичной мобилизации

После объезда военкоматов Екатеринбурга, Татьяна Мерзлякова рассказала о проблемах и ошибках частичной мобилизации в области. Все они касаются данных резервистов в личных делах.
Граждане, которые имеют проблемы со здоровьем, могут получать повестки. Потому что не предоставляют данные о состоянии здоровья в комиссариаты. Из-за этого возникают ошибки в процессе призыва, отмечает Татьяна Мерзлякова.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ряды вооруженных сил страны призываются около 300 тысяч резервистов.
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