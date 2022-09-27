В Екатеринбурге учитель физкультуры и школьный завхоз получили повестки

В Екатеринбурге учитель физкультуры и завхоз городской школы получили повестку в военкомат. Об этом сообщает портал Е1.
По словам родителей школьников Академического, уроки физкультуры убрали из расписания. Руководство учебного заведения родителям подтвердило, что педагог мобилизован.
Явиться в военкомат предписано также завхозу школы. Родственник учителя физкультуры подтвердил факт получения повестки. По его словам, педагог не прошел медкомиссию и вернется в школу.
21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В планах минобороны РФ призвать около 300 тысяч человек.
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