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В Екатеринбурге учитель физкультуры и школьный завхоз получили повестки

Сегодня, 16:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге повестку вручили учителю физкультуры и школьному завхозу. В школе уверяют, что педагог не прошел медкомиссию.

В Екатеринбурге учитель физкультуры и завхоз городской школы получили повестку в военкомат. Об этом сообщает портал Е1.

По словам родителей школьников Академического, уроки физкультуры убрали из расписания. Руководство учебного заведения родителям подтвердило, что педагог мобилизован.

Явиться в военкомат предписано также завхозу школы. Родственник учителя физкультуры подтвердил факт получения повестки. По его словам, педагог не прошел медкомиссию и вернется в школу.

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В планах минобороны РФ призвать около 300 тысяч человек. 

PS. Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

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