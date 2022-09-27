В Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами

Одну из пострадавших отправили на контроль медиков в ГКБ № 1 Нижнего Тагила, другой стационарная помощь врачей не понадобилась: ей предложили лечиться амбулаторно. Информацией поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Автомобиль марки «ПАЗ» следовал по маршруту «ГГМ-Тагилстрой-Смычка». При повороте он столкнулся с аналогичной машиной. Предварительной причиной произошедшего называют желание одного из водителей обогнать конкурента, а также неправильную оценку ситуации на дорогах Нижнего Тагила.
В процессе проверки на алкотестере инструмент показал отсутствие в крови алкоголя у обоих водителей. В автобусе, который стал инициатором столкновения, находилось 20 жителей и гостей Нижнего Тагила, в «пострадавшей» машине никого не было.
На виновника аварии завели административное дело по 2.15 ч. 1 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Отмечается, что он привлекался к наказанию за нарушение ПДД 12 раз, 7 из которых в текущем году. Сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила проводят проверку.