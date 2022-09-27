В Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами

На виновника аварии завели административное дело по 2.15 ч. 1 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Отмечается, что он привлекался к наказанию за нарушение ПДД 12 раз, 7 из которых в текущем году. Сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила проводят проверку.