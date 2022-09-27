TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами

Сегодня, 15:32
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Два городских пассажирских автобуса столкнулись в Нижнем Тагиле на проспекте Мира, 52. В результате ДТП пострадали две пенсионерки.

Одну из пострадавших отправили на контроль медиков в ГКБ № 1 Нижнего Тагила, другой стационарная помощь врачей не понадобилась: ей предложили лечиться амбулаторно. Информацией поделился начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Автомобиль марки «ПАЗ» следовал по маршруту «ГГМ-Тагилстрой-Смычка». При повороте он столкнулся с аналогичной машиной. Предварительной причиной произошедшего называют желание одного из водителей обогнать конкурента, а также неправильную оценку ситуации на дорогах Нижнего Тагила.

В процессе проверки на алкотестере инструмент показал отсутствие в крови алкоголя у обоих водителей. В автобусе, который стал инициатором столкновения, находилось 20 жителей и гостей Нижнего Тагила, в «пострадавшей» машине никого не было.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

На виновника аварии завели административное дело по 2.15 ч. 1 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Отмечается, что он привлекался к наказанию за нарушение ПДД 12 раз, 7 из которых в текущем году. Сотрудники дорожной полиции Нижнего Тагила проводят проверку.

Читайте также:
Лобовое вдребезги: пешехода сбил водитель ВАЗа на Вагонке в Нижнем ТагилеОслепленный светом фар водитель сбил 17-летнюю девушку в ЕкатеринбургеГрузовик сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень
#Анна Варнакина#Полиция#Авария#Пенсионерка#Больница#Административное дело#Нижний Тагил#Валерий Горелых#Происшествия
Подпишитесь
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Сегодня, 13:11
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий
Сегодня, 10:53
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска
Сегодня, 08:39