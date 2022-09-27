В Нижнем Тагиле кошка забралась на дерево и два дня ждала помощи

Тагильчане, которые обнаружили животное, просят о помощи, потому что сами снять кота не могут. В социальных сетях местные жители говорят о том, что пушистый зверь живет в здешних дворах постоянно.
«ЧП Нижний Тагил» сообщает, что кошка плачет от страха, а её хозяйка волнуется. В связи с этим всех добровольцев приглашают оказать посильную помощь.
Ранее волонтёры помогли спасти застрявшего в батарее кота в Екатеринбурге. Вытащить животное оказалось несложно даже без инструментов. Благодарный зверь вскоре обрёл нового хозяина.