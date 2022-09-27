TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле кошка забралась на дерево и два дня ждала помощи

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила рассказали о животном, которое сидит на дереве, не может спуститься самостоятельно и ожидает помощи от людей. Кошка не слазит с веток на улице Карла Маркса, 93 в течение двух дней.

Тагильчане, которые обнаружили животное, просят о помощи, потому что сами снять кота не могут. В социальных сетях местные жители говорят о том, что пушистый зверь живет в здешних дворах постоянно.

«ЧП Нижний Тагил» сообщает, что кошка плачет от страха, а её хозяйка волнуется. В связи с этим всех добровольцев приглашают оказать посильную помощь.

Ранее волонтёры помогли спасти застрявшего в батарее кота в Екатеринбурге. Вытащить животное оказалось несложно даже без инструментов. Благодарный зверь вскоре обрёл нового хозяина.

Застрявшего в батарее кота спасли в Екатеринбурге
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Происшествия#Нижний Тагил#Кот#Помощь#Волонтеры#Домашние животные
Подпишитесь
Мобилизованные в Тагиле могут бесплатно оформить завещание у нотариуса вне очереди
Сегодня, 13:11
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Минцифры России опубликовало список не подлежащих частичной мобилизации профессий
Сегодня, 10:53
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
Мэр Нижнего Тагила выразил соболезнования родным погибших в школе Ижевска
Сегодня, 08:39